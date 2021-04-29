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巴西拒進口俄羅斯疫苗 稱無證據顯示安全

環球社會熱點 16:19 2021/04/29

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巴西國家衛生監管局早前宣布，拒絕進口及批准使用俄羅斯新冠疫苗「衛星5號」。巴西監管機構指出，由於衛星5號疫苗有批次被驗出具有複製能力的腺病毒，因此未有足夠證據顯示該疫苗安全及有效。

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巴西衛生監管局（Anvisa）早前拒絕進口衛星5號（Sputnik V）疫苗的申請，指在抽驗該疫苗加強劑期間，發現疫苗的腺病毒「具複製能力」，意味著當腺病毒進入體內後，仍可以自我複製。

衛生監管局續指，可能在生產過程中出現「重組」（recombination）問題，即是在實驗室改變腺病毒基因序列期間，腺病毒恢復自我複製能力。

衛星5號疫苗採用「腺病毒載體」技術，第一劑及第二劑分別使用Ad26及Ad5兩種腺病毒載體。研究人員會進行基因編輯來消除病毒載體的自我複製能力，再把新冠病毒棘狀蛋白DNA放入腺病毒基因序列中，最後將其運送至人體細胞，訓練免疫系統抵禦真正新冠病毒。

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加拿大疫苗及傳染病組織專家拉斯穆森（Angela Rasmussen）表示，衛星5號疫苗發現具複製能力的腺病毒，使人憂慮該疫苗在生產過程是否可靠。拉斯穆森指如果問題普遍存在，免疫系統較弱人士接種後，甚至會出現健康風險。

研發衛星5號疫苗的俄羅斯Gamaleya研究所副所長洛古諾夫（Denis Logunov）拒絕接受巴西的說法，認為腺病毒載體絕對不能自我複製。

責任編輯：郭麗明

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