【五一部署】花旗指美高梅中國　「五一黃金周」酒店預訂近售罄　維持其「買入」評級

花旗發表報告表示，美高梅中國(02282)今年首季總收入23億元，按季下滑3%，經調整物業EBITDAR為8,400萬元，按季跌77%，低於市場原先預期1.15億元。該行指美獅美高梅於首季中場博彩收入的市場份有所流失，或是受同業金沙中國(01928)旗下「倫敦人」新項目開幕影響。

該行引述美高梅中國管理層在分析員會議上表示，對「五一」黃金周旺季前景樂觀，因旗下酒店房間期內預訂已近售罄，公司認為行業持續的復甦將取決於中國疫苗的推出進度，因會影響相關旅遊限制。花旗維持美高梅中國「買入」評級及目標價15.5元。

大行對美高梅中國評級及目標價：

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