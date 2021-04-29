  • 27°C
香港時間 : 2021429日 (四) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五一部署】花旗指美高梅中國　「五一黃金周」酒店預訂近售罄　維持其「買入」評級

股樓投資 15:54 2021/04/29

分享：

花旗發表報告表示，美高梅中國(02282)今年首季總收入23億元，按季下滑3%，經調整物業EBITDAR為8,400萬元，按季跌77%，低於市場原先預期1.15億元。該行指美獅美高梅於首季中場博彩收入的市場份有所流失，或是受同業金沙中國(01928)旗下「倫敦人」新項目開幕影響。

該行引述美高梅中國管理層在分析員會議上表示，對「五一」黃金周旺季前景樂觀，因旗下酒店房間期內預訂已近售罄，公司認為行業持續的復甦將取決於中國疫苗的推出進度，因會影響相關旅遊限制。花旗維持美高梅中國「買入」評級及目標價15.5元。

大行對美高梅中國評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 周兆邦

美高梅中國（02282） 港股

上一篇文章

港府推非接觸式付款資助計劃 明日起接受申請

下一篇文章

【科技趣事】約3美元就能買Google域名 阿根廷網域遭人註冊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位
【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作