港府推非接觸式付款資助計劃 明日起接受申請

政府今日（29日）宣布，透過防疫抗疫基金推出公眾街市推廣非接觸式付款第二輪資助計劃，其中食物環境衞生署會將受惠對象擴至持牌小販。計劃明日起接受申請，至6月30日截止。

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根據該計劃，食環署和房屋委員會轄下街市每個合資格檔位租戶和持牌小販可獲5,000元一筆過資助，以支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。有關非接觸式付款方式須經金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳/信用卡計劃處理。

此舉旨在減低在街市環境中傳播病毒的風險，預計新一輪資助可惠及約9,000個食環署街市檔位租戶和5,700名持牌小販，並惠及約1,100個房委會街市和熟食檔位租戶。租戶和持牌小販與服務提供者簽訂合約前，須向食環署或房委會提交申請並獲原則上批准，並提交已簽署有效期不少於兩年的服務合約。兩部門會進行巡查，確保安裝完成才發放資助。

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責任編輯：潘曉豐