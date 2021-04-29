【筍工推介】稅局請臨時工 只要小六學歷 月薪逾1.1萬元

經濟不景氣，只要有工作機會都不妨「返住先」。稅局招聘臨時雜務助理，只要求小六學歷，月薪11,830元。該職位空缺合約期一般不多於6個月，續約與否須視乎運作需要，行為和工作表現而定。有意申請者就要在5月5日或之後遞交申請了。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



申請人必須於申請表格上詳細列明其於截止申請日期前獲取的學歷和工作經驗（如適用），包括其就業的確實開始和結束日期。以親身或郵寄方式遞交的申請表格須於截止申請日期或之前連同

(i)所有其學歷的正式證書和修業成績表副本；和

(ii)所有註明其僱用期的工作經驗證明文件副本送達下述查詢地址。

信封面須註明申請的職位名稱。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以信封上郵戳所示日期為準。



申請如逾期遞交或資料不全，或未妥爲簽署，或並非使用指定申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，或以傳真或電郵方式提交，或沒有提交所需證明文件副本，或所需證明文件副本在截止申請日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。

聯絡地址:香港灣仔告士打道五號稅務大樓三十七樓稅務局人事組 ( 招聘 )。

查詢電話:2594 5455

截止申請日期(日/月/年) :05/05/2021 17:00:00

部門網址:http://www.ird.gov.hk

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責任編輯：陳楚琨