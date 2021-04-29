【北水基金】內地今年暫84隻ETF新成立 吸金683億元

▲ 內地公募基金銷情受冷待，但焦點ETF仍火爆。

內地小黃金周長假在即，但公募基金排隊出台未有停步，而資產管理公司更集中火力推交易所買賣基金（ETF）等指數產品，如北水閂閘前夕，現仍有3隻ETF基金開賣，包括騰訊（00700）有份的內地基金一哥、天弘創業板300ETF等。內地媒體引述Wind的統計，截至昨天（4月28日），今年已有84隻新ETF出爐，累計吸金683.26億元，若計及現正開售的3隻ETF，料快將突破700億元新關。與此同時，新品種也伺機在假後搶閘上馬，市面首隻主打物流的主題式產品、即富國物流ETF基金，已排期於下周四（5月6日）登場。

另方面，近年內地ETF火速發展，內媒引述最新數據，深滬兩市ETF融資餘額突破千億元，現為1819.68億元。

北水ETF基金熱爆，多隻新產品候審【下一頁】

此外，單以今年首季來看，分析指累計已有378隻權益類ETF基金，總規模8064.76億元，當中18隻更屬巨無霸產品，資產值破百億元，包括恒生ETF（159920），規模達126.61億元，而首季這受捧的指數產品，成交亦突破百億元，凸顯其流動性甚高而受熱捧。

比併一眾基金公司，以華夏基金擁有最多權益類ETF，共有36隻，涉資1836億元，其中包括上述大收旺場的恒生ETF。

若再予以細分，單以新成立的股票ETF衡量，第一季共有65隻新ETF產品，吸資537.07億元，較去年首季的441.33億元為多，且相比去年全年的總額1146.21億元，幾近佔半數。而一眾以股票為主的權益類產品中，當中發行規模最大的產品，規模更突破70億元關，吸金最勁的重磅產品是華夏恒生互聯網科技ETF，規模達75.55億元。即使踏入次季，焦點ETF仍熱爆，但上述首發熱賣產品，迄今暫未有後來者打破其紀錄。至於第2大受捧ETF，是國壽安保中證滬港深300ETF，達39.36億元。

首季北水基金爆買港股，最愛買甚麼股？【下一頁】

而綜觀最新的兩市ETF融資餘額，當中有42隻熱炒ETF超逾1億元或以上，例如易方達恒生ETF、華夏恒生ETF、華夏恒生中國ETF等。

誠然，內地ETF近年呈現爆炸式增長，媒體更料約有4倍增長空間，且已全面開花，產品甚多元化，由傳統大熱的科網、醫藥及大消費類，以至專攻科創板、新能源或大數據等行業。此外，更有前瞻布局，標榜焦點板塊，如十四五規劃重點拓展的碳中和等綠色經濟領域、動漫手遊類、物流業、以及高端教育等。

這些主題式ETF新產品，更引致分銷中介商的檔期爭奪戰，望能盡快打鐵趁熱上架，業界形容為「去庫存」。

業界重點發力谷行業基金（sector fund），內地ETF的市值早於2月已進入萬億時代，深滬全市場合共逾430多隻產品，包括主攻股票的權益類產品等，市值更已突破1.14萬億元，邁向新里程，按年增長44%。當中又以股票型的ETF，以8422億元佔最多。

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記者:曾桂芬

責任编輯:梁智豪