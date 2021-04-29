▲ 【華為造車】傳華為擬收購國內小型電動車企業

路透引述消息人士報道，華為正商討收購國內小型電動車製造商，這可視為華為策略上的改變。報道指，華為正與重慶小康討論，收購後者旗下的重慶金康新能源汽車，此舉將使華為能夠製造自己品牌的智能汽車。

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金康新能源汽車的主要資產包括美國電動車品牌Seres（前稱SF Motors）。此外，華為還尋求控制北汽藍谷新能源科技旗下電動車品牌ARCFOX，據悉有望最快在7月敲定交易。華為和小康股份沒有立即回應置評請求。據悉，雙方有望最快在7月敲定交易。華為和小康股份沒有立即回應置評請求。

此外，華為還尋求控制北汽藍谷新能源科技旗下電動車品牌ARCFOX。該公司最近推出了配備「華為Inside」系統的Alpha S車型。消息指，北汽傾向華為只持有小數股權。北汽藍谷新能源科發言人不予置評。

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編輯：吳敏芳