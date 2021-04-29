THE HENLEY I價單登場 首批折實最平748.9萬 發展商：開價相對克制

市區盤競爭激烈，恒地（00012）旗下啟德THE HENLEY I加入搶客戰團，並公布首張價單，涉及96伙。以最高總折扣率，最平折實價748.9萬元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民說，首批單位定價相當克制，明天（4月30日）開放示範單位予公眾參觀收票，或於周六（5月1日）加推，最快下周賣樓。據首張價單顯示，單位實用面積274至889平方呎，以最高總折扣率計，折實價由起748.9萬元起，至最貴2,772萬元，折實呎價約24,382元至34,106元，而折實平均呎價則約26,448元。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，THE HENLEY I首張價單訂價克制，比市場預期平一成，而且項目提供高成數按揭，料首張價單單位可「一Q清枱」。美聯住宅部行政總裁布少明說，THE HENLEY I首批單位定價平市價約5%至8%，相信日後有加價空間，並吸引投資者，尤其是新香港人入市，料日後落成呎租約60元，回報約3厘。

THE HENLEY位於沐泰街7號，是恒地首個位於啟德新發展區的住宅項目。值得留意的是，上址地皮原由海航集團投得。資料顯示，2016年11月，海航集團旗下子公司以88.37126億元投得THE HENLEY現址地皮，但其後疑因財困，及至2018年2月，連同沐泰街8號地皮，一併轉售予恒地，作價159.6億元，以兩地總可建樓面約105.3萬平方呎計，每呎樓面地價逾1.51萬元，當時花旗曾發表研究報告指，項目落成後，每呎售價可達3萬元。

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