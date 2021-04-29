【388】過去3年共146家新經濟股上市　首季新經濟股集資額佔港IPO市場95%

▲ 【388】現時有13家中概股公司完成在港第二上市，集資額2858億元，市值達8.2萬億元，佔香港市場總市值15.6%。

港交所 （00388） 於2018年推出上市制度改革，首次允許未有收入的生物科技公司、採用不同投票權架構的新經濟公司及合資格的海外上市公司來港第二上市。自上市新規生效後， 來自新經濟公司的新股融資額比例不斷上升，由2018年和2019年的49%攀升至2020年的64%，今年首季，新經濟公司集資額佔比高達95%。

截至今年3月31日，共有146家新經濟公司於香港上市，總融資額達6,822億元，佔香港新股集資額的61%。當中31家為第十八A章上市的未有收入的生物科技公司，集資821億元，另有13家是第二上市的中概股，總集資額2,858億元。

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2020年上市的154隻新股中有51隻為新經濟公司，集資2,574億元，佔香港IPO集資額64%；前十大新股中，7席來自新經濟。今年首季共有18家新經濟公司上市，集資1,292億元，佔香港IPO集資額95%。

截至3月31日，自上市新規生效後於上市的新經濟公司總市值14.4萬億元，佔香港市場總市值的27%。由於新經濟公司對投資者的吸引力不斷增加，上市新規生效後上市的新經濟公司成交額不斷上升，從2018年佔成交額僅1%，增長至2020年的21%。

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13家中概股公司第二上市 佔港股總市值15.6%

現時有13家中概股公司完成在港第二上市，集資額2858億元，市值達8.2萬億元，佔香港市場總市值15.6%。

醫療健康及生物科技成爲本港IPO市場中發展最快的板塊之一，截至3月31日，共有63家醫療健康及生物科技公司在港上市，集資超過1,969億元。截至4月12日，共有23家醫療健康及生物科技公司提交了新股上市申請，包括12家未有收入的生物科技公司。

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編輯：陳韻妍