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【職場熱話】請年假要過五關斬六將 同一天不能有三個人以上請假？ 網民：直接請病假仲快

理財智慧 18:22 2021/04/29

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無論上什麼班，法律都應該保障了員工的休息日子，例如事假、年假等。近日有網民於網上討論區發文，抱怨公司政策妨礙他請假。

網民經歷：

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網民回應樓主的疑問，指在疫情期間太多人請假的話，就會令員工以為公司有人中了肺炎，導致人心惶惶，當然影響士氣。如果樓主不想在放假時還要工作的話，應該一律不接公司電話。若被追問原因就說自己「出咗公海釣魚」，多用幾次後，同事自然學會不打擾你了。

【職場熱話】30多歲失業 改行做廚師 被壓價至時薪50元 網民抱不平「一個月唔休息才13K」【下一頁

有人就覺得樓主公司同一時間不能有三個人以上請假的制度根本不合理。如果當天臨時有員工請病假，公司是不是打電話叫那三個人回來上班？既然如此，倒不如以後直接請病假算了。

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責任編輯：張瑋婷

疫情 網上討論區 肺炎 年假 病假

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