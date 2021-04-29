【贛鋒鋰業1772】呢隻Tesla概念股首季純利暴增60倍 瑞信調升A股目標價

Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業（01772）公布首季業績，純利按年增6,046.3%至4.8億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的純利則按年增308.7%至2.9億元。季內營收為16.1億元，按年增48.9%，主要受惠銷售額增加所致。

瑞信隨即發表研究報告，指贛鋒鋰業今年首季純利符合該行早前預期，認為業績強勁增長主要因期內銷量及售價大幅提升，而考慮到銷售向好，將贛鋒鋰業A股（深：02460）2021至2023年淨利預測上調6%、5%及7%，並維持「中性」評級 ，目標價由105元上調至110元。

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該行指，贛鋒鋰業首季毛利率按年提升11個百分點至30%，管理層預期今年上半年淨利可達到8億至12億元，同比增長4.1至6.7倍。

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記者：郭秀慧