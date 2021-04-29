【渣打2888】渣打傳擬競購花旗亞洲業務　CFO：會留意所出售的資產

渣打 （02888） 上季除稅前基本溢利按年升18%，勝預期，股價績後即彈升2.7%。渣打集團財務總監賀方德（Andy Halford）表示，淨息差整體已經喘定，雖然港元拆息HIBOR持續下跌形成一定壓力，但相信在貸款增長及重新訂價，可以抵銷部分影響。

渣打集團首季多賺18% 勝預期｜詳見【下一頁】

花旗集團早前宣布退出13市場的零售銀行業務，短期內將會將業務放售。渣打早前被指有意競購花旗資產，賀方德回應時指，目前仍言之尚早，屆時會再留意（have a look）對方所放售的資產業務，尤其是渣打在花旗計劃退出的部分市場，本身已經有業務且具一定規模。

賀方德在電話會議上表示，隨著更多客戶使用手機銀行，未來會加快數碼化發展，被問到潛在員工人數變動，他重申主要是想通過數碼化推動收入改善，而非單純反映在員工人數變動。

此外，大規模爆發變種新冠病毒的印度，同時是渣打集團的主要營運市場之一。賀方德稱，集團正與當地政府合作，期望協助當地走出困難時刻。

相關文章：

【渣打2888】渣打據報大幅削減星辦公室面積 退租規模為當地近年最大

揭渣打罕有遭對冲基金持大額淡倉 TGS持渣打淡倉貨值14億

【渣打2888】渣打取消CEO倫敦辦公室、開放予員工開會 專屬的辦公室概念已不合時宜