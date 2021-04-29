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BioNTech料歐洲夏天可達群體免疫 兒童除外

環球社會熱點 16:00 2021/04/29

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歐洲各國正加快為民眾接種新冠疫苗，以盡快回復正常生活。與輝瑞合作研發輝瑞疫苗的德國BioNTech公司創辦人沙欣預料，歐洲將會在今年夏天達至群體免疫。但由於兒童不能接種新冠疫苗，所以歐洲兒童未能包括在內。

英國增購6000萬劑輝瑞疫苗 料秋季為國民打第3針 【下一頁】

沙欣（Ugur Sahin）周三（28日）接受美聯社（Associated Press）採訪時表示:「歐洲將會在今年7月，最遲8月達至群體免疫。」（Europe will reach herd immunity in July, latest by August） 惟沙欣同時指，因為只有16歲或以上人士才能接種疫苗，故兒童將不會列入群體免疫範圍內。

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沙欣預料在未來兩個月內，即至6月底歐洲將有一半以上人口接種疫苗。他認為屆時各國政府可以考慮對完成接種疫苗人士，放寬疫情限制規定。他引用以色列與輝瑞（Pfizer）公司分享的疫苗接種數據指，完成接種人士很少出現重症，傳染他人的機會也較低。

BioNTech料輝瑞疫苗須打第3針疫苗（第二版） 【下一頁】

美國廣播公司（ABC）報道指，雖然達至群體免疫的具體時間存在爭議，但專家相信高於70%的接種率，已經能有效切斷新冠病毒於人群中的傳播鏈。

輝瑞疫苗在世界多國獲得緊急授權，沙欣表示輝瑞有望在今年7月獲得中國授權。由於全球需求依然緊張，他指公司2021年起初生產目標位13億劑，現在已經增加至30億劑。並正和其他疫苗製造商合作，提供疫苗產量。

責任編輯：李俊儀

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