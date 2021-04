BioNTech料歐洲夏天可達群體免疫 兒童除外

歐洲各國正加快為民眾接種新冠疫苗,以盡快回復正常生活。與輝瑞合作研發輝瑞疫苗的德國BioNTech公司創辦人沙欣預料,歐洲將會在今年夏天達至群體免疫。但由於兒童不能接種新冠疫苗,所以歐洲兒童未能包括在內。

沙欣(Ugur Sahin)周三(28日)接受美聯社(Associated Press)採訪時表示:「歐洲將會在今年7月,最遲8月達至群體免疫。」(Europe will reach herd immunity in July, latest by August) 惟沙欣同時指,因為只有16歲或以上人士才能接種疫苗,故兒童將不會列入群體免疫範圍內。

沙欣預料在未來兩個月內,即至6月底歐洲將有一半以上人口接種疫苗。他認為屆時各國政府可以考慮對完成接種疫苗人士,放寬疫情限制規定。他引用以色列與輝瑞(Pfizer)公司分享的疫苗接種數據指,完成接種人士很少出現重症,傳染他人的機會也較低。

美國廣播公司(ABC)報道指,雖然達至群體免疫的具體時間存在爭議,但專家相信高於70%的接種率,已經能有效切斷新冠病毒於人群中的傳播鏈。

輝瑞疫苗在世界多國獲得緊急授權,沙欣表示輝瑞有望在今年7月獲得中國授權。由於全球需求依然緊張,他指公司2021年起初生產目標位13億劑,現在已經增加至30億劑。並正和其他疫苗製造商合作,提供疫苗產量。

