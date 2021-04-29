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【識食惜食】內地通過反食品浪費法 製作、發佈、傳播「大胃王」影片最高罰10萬

環球政經 15:21 2021/04/29

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新華社報道，內地13屆全國人大常委會第28次會議，在今日表決通過《反食品浪費法》，自公佈之日起施行。

【大灣區就業】新世界招聘見習企業家 月薪最高可達3萬 入職要呢啲條件【下一頁

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其中要點包括：

  • 公務活動用餐不得超過規定標準
  • 可獎勵「光碟行動」消費者
  • 點餐浪費可收廚餘垃圾處理費
  • 商家誘導誤導消費者超量點餐，最高罰1萬
  • 食品生產經營者嚴重浪費，最高罰5萬
  • 製作發佈傳播暴飲暴食視頻節目，最高罰10萬

新華社圖片

官媒《人民日報》早於去年8月，指國家主席習近平對制止餐飲浪費行為作出重要指示，稱即使中國糧食生產連年豐收，人民對糧食安全還是始終要有危機意識。當時習近平強調要加強立法，採取有效措施，同時進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣。

【內地熱話】內地男子以15.8萬人民幣賣仔後　帶現任妻由貴州玩到江蘇　【下一頁

全國人大曾發布的一項調研報告顯示，75.1%的受訪者認為餐飲消費環節浪費最嚴重。不包括居民家庭飲食中的食物浪費，中國城市餐飲每年食物浪費大致在340億至360億斤。如果按每人每天1斤糧食計算，一年能養活近1億人。

 

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責任編輯：陳楚琨

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