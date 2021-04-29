【自動駕駛】百度擬於5月在北京推出無人駕駛車Robotaxi服務

▲ 圖為百度Robotaxi

百度 （09888） （美﹕BIDU）旗下自動駕駛平台Apollo再有新進展。百度今（29日）宣佈，將於5月2日在北京首鋼園啟動百度Apollo無人駕駛服務。公司表示，Apollo旨在成為2022年北京冬季奧運會訪客出行選擇的常規部分。

百度午後微跌0.9%，現報210元，成交額達3.06億元。

百度Apollo中標四川首個智能駕駛示範項目，詳情可見﹕【下一頁】

百度指，乘客可事先透過應用程式Apollo Go預約，便可體驗無人駕駛車的出行服務。在上車前，乘客需掃瞄車身二維碼以確認身份，並以健康碼掃碼登記。公司亦稱，若Robotaxi遇到緊急情況，將由5G雲代駕。

百度近月積極在國內佈局無人駕駛業務。在3月時，百度中標四川成都5G智慧城智能駕駛項目。此外，百度亦於本月在重慶永川獲得中國首個自動駕駛巴士示範運營許可。

百度在2017年4月發佈Apollo計劃，主要在自動駕駛範疇裡提供軟硬件和技術解決方案。據官網所發佈的Apollo智能交通白皮書，Apollo現時為全球最大自動駕駛開放平台，現時擁有自動駕駛、車路協同、智能車聯三大平台。

更多【新經濟股】文章

相關文章﹕

【自動駕駛】百度Apollo獲全國首個自動駕駛巴士示範運營許可

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚