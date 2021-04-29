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【科技趣事】約3美元就能買Google域名 阿根廷網域遭人註冊

環球政經 15:48 2021/04/29

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科技巨企Google的網域，大家認為會價值多少錢？3萬？30萬？300萬？通通也不是。一名來自阿根廷的網頁設計師以約3美元的價格註冊了位於阿根廷的Google域名「www.google.com.ar」，一度令當地Google的網頁無法使用，不過Google很快就重新獲得網域的控制權。

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網頁設計師Nicolas Kuroña於21日發現無法使用Google網站，因而向阿根廷網絡信息中心NIC（Network Information Center）進行查詢，結果發現域名「www.google.com.ar」於4月21日到期並沒有續約，與此同時該網址亦在NIC上開放登記，於是他花270阿根廷披索嘗試買下域名，最後更成功購買。不過，很快Google就重新獲得網域的所有權限。

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Nicolas Kuroña表示，自己是經合法途徑購買網域，並強調購買「www.google.com.ar」網域是完全無惡意。他又指，網域的所有權限被Google取回後並無任何大礙，但當初購買的270阿根廷披索仍沒退回來。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 Google 阿根廷披索

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