【新股IPO】億騰醫藥今闖關　集資約23億元　最快下周開始路演

中國綜合醫藥公司億騰醫藥傳將於今日進行上市聆訊，倘若成功闖關，最快在下周開始路演，料集資約3億美元（約23.3億港元），保薦人為瑞信及摩根士丹利。

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億騰醫藥在2001年成立，億騰是專注於抗感染、心血管疾病及呼吸系統三個核心治療領域的醫藥公司，業務重心為擔任跨國公司的獨家營銷商及分銷商。根據初步招股文件顯示，億騰醫藥去年收入為17.7億元(人民幣，下同)，按年跌5.3%；去年純利錄8690萬元，按年跌49.7%。

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億騰醫藥是次集資所得的款項將用於公司備選產品的持續研發、豐富產品組合、升級及擴展生產及研發設施、償還用於收購希刻勞與穩可信的部分貸款，以及用作營運資金及一般用途。

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記者：張以正