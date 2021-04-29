【新股IPO】兆科眼科首日掛牌潛水近15% 一手帳面蝕1240元

由李氏大藥廠（00950）分拆上市的眼科製藥公司兆科眼科（06622）今日首日掛牌，表現一如市場預期所料「潛水」。兆科眼科開市報15.52元，較招股價16.8元跌7.6%，隨後跌幅加劇，全日低見14.28元，收市報14.32元，跌近15%；以每股500股計，一手帳面蝕1240元。

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兆科眼科公開發售部份錄得超額認購55倍，經重新分配後，公開發售股數增至40%。該股以招股價上限16.8元定價，集資淨額19.42億元；一手中籤率25%，投資者需認購10手，即5000股才能穩獲一手；高盛及Jefferies為聯席保薦人。

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另一方面，李氏大藥廠公布，李小羿有意投放更多時間處理其他事務，辭任公司行政總裁兼技術總監，亦不再擔任公司的法定代表，自今年4月29日起生效。同時，李小羿由公司執行董事調任非執行董事，並將擔任公司的高級顧問。

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記者：張以正