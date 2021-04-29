威廉凱特結婚10周年放閃 甜蜜照現戴安娜遺物

▲ 周四（29日）為英國威廉王子與凱特王妃結婚10周年，英國肯辛頓宮發布威廉凱特的兩張官方合照以示慶祝。

周四（29日）為英國威廉王子與凱特王妃結婚10周年，英國肯辛頓宮發布威廉凱特的兩張官方合照以示慶祝。威廉凱特於相中放閃，展現甜蜜溫馨的一面之餘，兩人手上佩戴的飾品更是戴安娜王妃的遺物。

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兩張照片是由專為名人拍肖像照的攝影師弗洛伊德（Chris Floyd）親自操刀，並於肯辛頓宮内拍攝。威廉（Prince William）身穿冷衫及恤衫，而穿著淺藍色裙的凱特（Kate）就依偎在威廉懷中。

在第二張照片中，威廉凱特坐在肯辛頓宮草坪前，威廉拖著愛妻凱特的手，表現十分溫馨。而凱特手上佩戴的訂婚戒指，同樣引起關注。

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英國王室於2010年10月發布威廉凱特的訂婚照，也是凱特首次公開佩戴這枚戒指。凱特手上的18K金戒指上鑲嵌1粒12卡藍寶石，並配上14粒鑽石在周圍，帶來奢華高貴的感覺。

據悉，這枚戒指是屬於威廉王子母親戴安娜（Princess Diana）的遺物，威廉刻意將這枚戒指送給凱特作訂婚戒，是希望紀念戴安娜，讓母親以另一種形式出現在他和凱特的婚禮。

而威廉佩戴的手錶也是戴安娜所贈，他在2011年婚禮上也有佩戴，自此之後幾乎從未離身，可見手錶對他有著重要的意義。

責任編輯：鄭錦玲