【阿里巴巴9988】易居向阿里等股東配股 集資近25億元 阿里晉身第二大股東

內地房地產交易服務商易居企業控股（02048）向阿里巴巴（09988）旗下的淘寶中國、主要股東周忻、雲鋒基金分別配發1.32億、1.33億、6667萬股，每股作價7.5元，涉資約24.9億元。交易後，阿里將成為易居的第二大股東。易居今早曾升逾一成，上試9.12元，後轉跌，現跌1.6%，報7.91元，8638萬元。

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另外，易居將會發行2.48億股股份，以18.6億元代價向阿里旗下的Alibaba Investment收購合資公司天貓好房（TM Home Limited）的餘下的85%股權。

同時，易居與阿里巴巴中國訂立戰略合作協議，阿里巴巴中國將予合資公司旗下的添璣好房一項獨家權利，以發展及運營天貓好房的線上房地產營銷及交易服務平台，允許添璣好房使用天貓的知識產權，並為易居提供技術、產品、數據及運營支持，以增強其數碼及線上營銷能力。

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易居表示，有關認購事項顯示出阿里對易居的信心，有望增強阿里對易居的戰略投資，並加強雙方的關係。易居董事相信，阿里將支援易居實施其業務策略、進一步滲入中國市場並拓寬易居的業務覆蓋範圍、提升知名度及拓寬接觸客戶的渠道。

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