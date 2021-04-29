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【筍工推介】東區民政事務處聘選舉行政助理 入職條件需大學畢業 月薪2.6萬

理財智慧 15:10 2021/04/29

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民政事務總署轄下的東區民政事務處招聘選舉行政助理，月薪26000元，受聘人如於合約期內表現理並且行為良好，在合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金。而該酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%。不過，入職要求需大學畢業，加上職位按非公務員合約條款受聘，合約期約為6個月。截止日期為5月7日，有意者可經互聯網或郵寄遞交申請。

【新奇筍工】美心請兼職通宵班煲飯洗米雜務員 負責煲飯洗米 時薪61元 【下一頁

【大灣區就業】新世界招聘見習企業家 月薪最高可達3萬 入職要呢啲條件 【下一頁

入職條件

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主要職責

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聯絡地址：香港西灣河太安街29號東區法院大樓11樓東區民政事務處

查詢電話：2886 6507

截止申請日期(日/月/年) ：07/05/2021 18:00:00

 

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責任編輯：羅浩濂

就業 工種 香港 東區 民政事務總署

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