渣打首季基本表現除稅前溢利按年增加18%　勝預期股價造好

渣打集團 (02888)公布首季業績，集團基本表現除稅前溢利按年增加18%至14.46億（美元，下同），勝過市場預期，主要受惠於減值降低以及業務勢頭足以抵銷淨息差縮減的影響。至於期內，除稅前法定溢利14.13億元，按年升59%。信貸減值按年減少至2000萬元，按季減少3.54億元。

另外，渣打首季基本經營收入為39.29億元，按年減少9%，按季則增加23%。經營支出24.94億元，按年升6%，按固定滙率計算則增加4%，主要是績效相關的應計薪酬恢復正常水平，數碼化計劃投資增加，成本對收入比率增加5個百分點至63%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

渣打集團指出，隨著淨息差已大致穩定，預計相較於去年下半年而言，收入將於今年下半年重拾增長，按固定滙率基準計算，預期今年全年度收入將與去年全年度收入相若，明年全年度收入可望重返增長率5%至7%的中期指引水平。

另一方面，集團亦預計今年全年度的減值支出將會按年大幅減少。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳子謙