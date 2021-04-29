【展覽復辦】CES明年回歸賭城舉辦實體展

▲ 逾千參展商擬參展 CES 2022復辦實體展

國際大型科技展會因疫情停辦近1年，今年初的CES（消費電子展）亦只舉辦線上展覽。主辦機構消費者技術協會（CTA）日前宣布，CES 2022已選定於明年1月5日至8日，在賭城拉斯維加斯舉辦實體展覽，亦會結合線上展覽的元素舉行。

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據CTA的新聞發布，目前已有逾千間科技企業確認會參展，包括Amazon、Dell、Google、現代、IBM、Intel、聯想、LG、Qualcomm、三星，以及Sony等。CTA總裁兼執行長Gary Shapiro表示，科技業界希望透過實體展覽接觸客戶並尋找合作夥伴。

數個科技大型展會預計於今年稍後舉行，包括6月底的MWC與9月初的IFA，因此CES確認復辦實體展亦是預期之內。不過新冠肺炎疫情現時難言已消退，踏入4月，美國新增感染數目每日仍錄數萬人，從企業角度而言，安排商務旅遊參加實體展覽的風險仍舊頗高。CTA表示將會遵守美國疾病管制與預防中心，以及政府相關規定，確保展會活動期間參與人員健康安全，而《財富》引述該機構指出，展覽參加者屆時須要通過某種健康檢測、又或已接種疫苗，才可進場，但預料不會強制所有人持有「疫苗護照」。

責任編輯: 周俊霖