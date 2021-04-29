【新股IPO】傳億騰醫藥今尋求上市聆訊 　集資約23億元

▲ 外電報道，傳中國綜合醫藥公司億騰醫藥正尋求今日進行上市聆訊。

外電報道，傳中國綜合醫藥公司億騰醫藥正尋求今日上市聆訊，若能夠獲批，最快可於下周開始路演。消息人士指，億騰醫藥擬集資3億美元（約23.3億港元），上市保薦人為瑞信及大摩。

招股文件顯示，億騰醫藥在2001年成立，公司業務重心為擔任跨國公司的獨家營銷商及分銷商。億騰醫藥去年收入為17.7億元(人民幣，下同)，按年跌5.3%；去年純利錄8690萬元，按年跌49.7%。

集資用途方面，是次集資所得的款項將用於公司備選產品的持續研發、豐富產品組合、升級及擴展生產及研發設施、償還用於收購希刻勞與穩可信的部分貸款，以及用作營運資金及一般用途。

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編輯﹕賴奕羚