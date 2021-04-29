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【母親節】新都會廣場推花見美肌祭　美妝護膚產品低至半價（多圖）

商業 13:36 2021/04/29

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新都會廣場於5月1日至6月2日推出「花見美肌祭」三重優惠。（新都會廣場提供圖片）

適逢母親節，葵芳新都會廣場於5月1日至6月2日推出「花見美肌祭」三重優惠，包括「Metro Talk! 美妝會客室」搶商戶限時優惠、「Beauty Station」將分兩個階段推出近2,000份低至半價美妝護膚及美肌電器，以及「日日扮靚賞」及「週末美妝賞」購物滿指定金額可獲高達$350優惠贈券。

【母親節】新都會廣場設向日葵星光打卡牆　工作坊製專屬禮物送媽媽

【消費優惠】MOKO新世紀廣場推購物祭　母親節精選美妝時裝低至3折

逢星期五及六下午1時於新都會廣場Facebook收看「美妝直播間」可獲優惠，包括搶3折CANVAS簡約遙控香薰燈套裝、57折Jurlique全新升級活肌水精華套裝等，直播期間商場將送多份夏日美肌好物，包括 LANEIGE水庫凝肌紓緩護膚旅行套裝、M.A.C水漾潤澤唇膏等。

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「Beauty Station」將精選近2,000份好禮以低至半價發售，分別於第一階段5月7日推出美妝護膚產品，及於第二階段5月21日推出各款美肌電器，包括以51折價格$281加200分即可換購Thann天然東方芳香按摩組合；以54折價格$806加400分即可換購Jurlique玫瑰護手霜套裝。

此外，活動期間The Point 會員於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定贈券及賺取積分，最高可換領$350贈券。食飯、購物都獲取回贈，買得多獎得愈多。

【母親節】 SHOPLINE母親節線上快閃店　過千件產品上架　今晚夥啱 Channel直播推介

責任編輯：朱悅瀅

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