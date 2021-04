【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠

美國針對亞裔的襲擊近期頻繁發生,亞裔歧視問題討論增多。有調查數據顯示,美國亞裔歧視犯案數目有增加趨勢,美國今年首季亞裔仇恨犯罪個案數目,按年大增169%,在15個調查美國城市中,以紐約情況最惡劣,按年增長223%稱冠。

黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺 【下一頁】

加州州立大學聖伯納迪諾分校(California State University, San Bernardino)研究顯示,美國15個美國主要城市,首季仇恨犯罪案按年升169%。

15個主要城市中,紐約市的仇恨犯罪案增幅最大,從今年首季有42宗個案,較去年同期的16宗顯著增加,增幅223%。

擁有眾多亞裔美國人口的三藩市亦從5宗增至12宗,升幅140%。而波士頓及洛杉磯,則分別增加了60%及80%。

紐約城市大學研究生中心(City University of New York's Graduate Center)社會學家及副教授德蘭(Van C. Tran)表示,對新冠肺炎疫情期間犯罪率全面上升,並不令人感到驚訝,但當中針對亞裔襲擊案件急增,才特別令人擔憂。德蘭指,事實證明種族仇恨正針對一個人口規模很小的社區。

紐約華裔失業男拾罐幫補家計 慘遭狂踩頭後危殆(有片) 【下一頁】

嘲亞裔眼細模仿口音 意大利主持捱轟道歉(有片) 【下一頁】

除了疫情因素,德蘭指出,另一個重要原因是亞裔美國人政治意識開始覺醒,亞裔社區或一改以往對仇恨犯罪不願作聲的做法,更願意為此大聲疾呼。特蘭補充表示,媒體對議題關注度越高,或引起更多類似審查,日後能更準確地記錄仇恨犯罪案件。

責任編輯:李俊儀