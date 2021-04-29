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【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠

環球社會熱點 13:57 2021/04/29

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美國針對亞裔的襲擊近期頻繁發生，亞裔歧視問題討論增多。有調查數據顯示，美國亞裔歧視犯案數目有增加趨勢，美國今年首季亞裔仇恨犯罪個案數目，按年大增169%，在15個調查美國城市中，以紐約情況最惡劣，按年增長223%稱冠。

黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺 【下一頁】

加州州立大學聖伯納迪諾分校（California State University, San Bernardino）研究顯示，美國15個美國主要城市，首季仇恨犯罪案按年升169%。

15個主要城市中，紐約市的仇恨犯罪案增幅最大，從今年首季有42宗個案，較去年同期的16宗顯著增加，增幅223%。

擁有眾多亞裔美國人口的三藩市亦從5宗增至12宗，升幅140%。而波士頓及洛杉磯，則分別增加了60%及80%。

紐約城市大學研究生中心（City University of New York's Graduate Center）社會學家及副教授德蘭（Van C. Tran）表示，對新冠肺炎疫情期間犯罪率全面上升，並不令人感到驚訝，但當中針對亞裔襲擊案件急增，才特別令人擔憂。德蘭指，事實證明種族仇恨正針對一個人口規模很小的社區。

紐約華裔失業男拾罐幫補家計 慘遭狂踩頭後危殆（有片） 【下一頁】

嘲亞裔眼細模仿口音 意大利主持捱轟道歉（有片） 【下一頁】

除了疫情因素，德蘭指出，另一個重要原因是亞裔美國人政治意識開始覺醒，亞裔社區或一改以往對仇恨犯罪不願作聲的做法，更願意為此大聲疾呼。特蘭補充表示，媒體對議題關注度越高，或引起更多類似審查，日後能更準確地記錄仇恨犯罪案件。

責任編輯：李俊儀

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