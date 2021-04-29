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【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一

科技 13:20 2021/04/29

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市場調查機構IDC最新報告指出，2021年首季全球智能手機出貨量按年增加25.5%，市場復甦速度比預期快。

智能手機市場正在逐步恢復，據市場調查機構IDC最新報告指出，2021年首季全球智能手機出貨量按年增加25.5%，達到3.46億部，而中國及亞太區（不包括日本和中國）出貨量增長強勁，兩個市場共佔全球一半出貨量。

＜＜【三星摺機】健康監測新專利曝光　摺芒可量度血壓及疲倦程度

＜＜【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G

三星（Samsung）受惠於S21系列手機的銷量，本年首季出貨量達到7530萬部，市佔率為21.8%，奪得排行榜首位。另外，蘋果（Apple）首季出貨量為5520萬部，市佔率達16.0%，排名第二。報告指出，由於華為手機業務持續受到打壓，內地手機品牌小米、OPPO和vivo因而得益，上季度的市場份額均有所增長，其手機出貨量可觀。

排名第三的小米，本年首季出貨量為4860萬部，市佔率達14.1%，OPPO共出貨3750部手機，市佔率10.8%，vivo市佔率10.1%排名第五。報告分析，全球手機市場的復甦速度比預期快，反映市場需求正逐漸回復。另外，早前LG宣布即將退出手機市場，目前該企的手機銷量超過50%分布在美洲及北美地區，在拉丁美洲的銷量佔30%。

責任編輯：李寶如

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