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[騰訊700] 傳騰訊或因壟斷 被罰款逾100億人幣 金額料低於阿里

股樓投資 13:35 2021/04/29

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外電消息指，內地計劃對科網巨頭騰訊(00700)處以巨額罰款，作為其對互聯網巨頭進行反壟斷制裁的一部分。消息指，騰訊可能面臨至少100億元人民幣的罰款，金額或低於早前阿里巴巴（09988）的182.8億元人民幣。騰訊1時報635元升1%。　

【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價  詳情請看[下一頁]

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外電報道指，懲處原因將包括在反壟斷不當申報過去的一些收購和投資，以及騰訊某些業務上的反競爭做法，尤其是音樂串流業務。中國國家市場監督管理局和騰訊暫未有置評。

近日國家市場監管總局亦公布，該局依法對另一大型科企美團（03690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。市場估計美團亦或遭罰款。

【騰訊700】騰訊附屬公司和赤子城科技 訂立框架合作協議  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 港股

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