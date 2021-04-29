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勞動節假期求診者可藉「HA Go」預約　當天普通科門診服務一覽

理財智慧 14:37 2021/04/29

分享：

醫院管理局（醫管局）發言人今日（29日）提醒市民，醫管局將會有14間普通科門診診所於勞動節假期（5月1日）提供服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
　　 
市民可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南，選擇適合的家庭醫生及查閱其應診資料。此外，市民如在假期期間有需要領取新冠肺炎測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到9間普通科門診診所。市民亦可到20個港鐵站領取樣本收集包。

詳細資料如下：

服務時間：

  • 上午９時至下午１時

 
＊派發2019冠狀病毒病測試樣本收集包及收集樣本的普通科門診診所
樣本收集包派發時間：上午９時起，派完即止
樣本收集時間：上午９時至１１時

地區 假日普通科門診診所名單 預約電話 診所電話
港島區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所＊ 3157 0077 2560 0211
貝夫人普通科門診診所＊ 3157 0000 3553 3116
香港仔賽馬會普通科門診診所＊ 3543 5011 2555 0381
九龍區 觀塘社區健康中心 3157 0687 2389 0331
聖母醫院家庭醫學診所 3157 0118 2354 2267
柏立基普通科門診診所＊ 3157 0113 2383 3311
油麻地賽馬會普通科門診診所 3157 0880 2272 2400
新界區 戴麟趾夫人普通科門診診所 3157 0107 2614 4789
瀝源普通科門診診所 3157 0972 2692 8730
石湖墟賽馬會普通科門診診所＊ 3157 0965 2670 0211
大埔賽馬會普通科門診診所＊ 3157 0906 2664 2039
將軍澳（寶寧路）普通科門診診所＊ 3157 0660 2191 1083
屯門診所＊ 3543 0886 2452 9111
元朗賽馬會健康院＊ 3543 5007 2443 8511

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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