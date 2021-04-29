勞動節假期求診者可藉「HA Go」預約　當天普通科門診服務一覽

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醫院管理局（醫管局）發言人今日（29日）提醒市民，醫管局將會有14間普通科門診診所於勞動節假期（5月1日）提供服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
市民可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南，選擇適合的家庭醫生及查閱其應診資料。此外，市民如在假期期間有需要領取新冠肺炎測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到9間普通科門診診所。市民亦可到20個港鐵站領取樣本收集包。
詳細資料如下：
服務時間：
＊派發2019冠狀病毒病測試樣本收集包及收集樣本的普通科門診診所
樣本收集包派發時間：上午９時起，派完即止
樣本收集時間：上午９時至１１時
|地區
|假日普通科門診診所名單
|預約電話
|診所電話
|港島區
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所＊
|3157 0077
|2560 0211
|貝夫人普通科門診診所＊
|3157 0000
|3553 3116
|香港仔賽馬會普通科門診診所＊
|3543 5011
|2555 0381
|九龍區
|觀塘社區健康中心
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所＊
|3157 0113
|2383 3311
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|3157 0880
|2272 2400
|新界區
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|3157 0972
|2692 8730
|石湖墟賽馬會普通科門診診所＊
|3157 0965
|2670 0211
|大埔賽馬會普通科門診診所＊
|3157 0906
|2664 2039
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所＊
|3157 0660
|2191 1083
|屯門診所＊
|3543 0886
|2452 9111
|元朗賽馬會健康院＊
|3543 5007
|2443 8511
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責任編輯：黎淑雯