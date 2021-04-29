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Amazon將為超過50萬名工人加薪　涉及金額逾10億美元

環球政經 14:31 2021/04/29

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電商巨頭Amazon於周三（28日）宣布，將為逾50萬名員工加薪。

據《CNBC》報道，Amazon球人力資源副總裁Darcie Henry於公司網站的博客表示，公司將為其超過100萬名美國業務員工，提供每小時50美分至3美元的加薪，涉及金額逾10億美元。報道提及，在政界人士和工人倡導團體的壓力下，Amazon於2018年將所有美國僱員的最低工資提高到每小時15美元。

亨利指，是次加薪將於今年５月中旬到今年６月初開始生效。他續指，加薪旨在激勵整個美國成千上萬個運營崗位的招聘。據指，是次加薪涉及不同工種，公司雖拒絕透露員工的平均加幅，但加幅多按工人在職時間等因素影響，外界預料每個工人每周多獲40美元。

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責任編輯：黎淑雯
 

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