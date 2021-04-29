【虛擬銀行】天星銀行推24小時外匯買賣服務 暫支援3種貨幣

▲ 天星銀行airstar宣佈，該行在本周二（27日）推出全新外匯服務，成為本港首間提供全天侯24小時外匯交易的虛擬銀行。

天星銀行airstar宣佈，該行在本周二（27日）推出全新外匯服務，成為本港首間提供全天侯24小時外匯交易的虛擬銀行。該行指，是次推出的外匯服務正處於首階段，目前支援港元、人民幣和美元。客戶可透過應用程式，24小時進行即時買賣。

天星銀行airstar行政總裁姚文松表示，該行一直致力豐富銀行的產品和服務，預料是次推出的全新外匯服務將為大眾帶來更全面的銀行服務。

另外，該行稱，天星銀行所提供的美元及人民幣匯率低於市場上4間主要銀行高端理財戶口的匯率。

從今日（29日）至5月31日期間，天星銀行airstar客戶經手機應用程式完成外匯交易，並累計兌換金額達5萬元或以上，可額外獲現金回贈100元。

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編輯﹕賴奕羚