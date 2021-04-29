【疫市營商】中小企營商指數受環球經濟帶動　綜合指數升幅創歷史新高　回升9.8至42.2

▲ 香港生產力促進局（生產力局）公布第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合指數錄得按季最大升幅。圖左為渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆、右為生產力局首席數碼總監黎少斌。（馬意文攝）

疫情爆發影響全球經濟及營商環境。香港生產力促進局（生產力局）公布第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合指數錄得按季最大升幅，回升9.8至42.2，升幅更創下有史以來的新高。當中，五個分項指數齊升，尤以「環球經濟」升幅最高，由上季19.9升至43.6。

調查的11個受訪行業方面，以「資訊及通訊業」表現最佳，突破了50以上水平，至51.0。生產力局首席數碼總監黎少斌認為，資訊及通訊業最好，皆因本地愈來愈多遙距營商，更舉例「轉角茶餐廳都要逼住做」。加上在今次調查中，該行業的招聘意向最高。故他預料，未來資訊及通訊業會繼續受惠。

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另外，三大行業包括製造業、進出口貿易及批發業，以及零售業的行業指數亦錄增長。當中，製造業的分項指數「環球經濟」，更升穿50至55.6。惟零售業指數仍處於11個行業中最低。

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆認為，本港經濟復甦將持緩慢步伐，而未來都以外在需求高於內在需求，皆因會按接種疫苗的情況而變動。惟疫苗對內需的影響較小，本地內需市場要視乎跨境活動。故他預料，未來心小企營商指數仍會受外需帶動。

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記者：馬意文