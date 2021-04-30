【網購創業@iM網欄】網店賣同類產品競爭大 三大關鍵避免價格戰

或許因為大家也看到網購是大勢所趨，去年起香港網店的競爭愈來愈大，而且同類網店間所售賣的產品其實也大同小異，部份網店更已打起價格戰平賣產品，認為此舉能提高產品競爭力。不過，阿Ken覺得以價格戰來侵蝕自己利潤不是有效的方法，因為一方面會造成惡性循環，對手也會作出類似行為回應，另一方面又不能確保從此沒有新的競爭者加入，很大機會賠了夫人又折兵。

【網購創業@iM網欄】應對社交平台大遷徙 網店推廣有何選擇？

經濟學教導我們，當資訊流通時，產品價格便會趨向一致，否則就會造成套利的空間。在網購的世界中，消費者瀏覽各大網站只是彈指間的事，購物前貨比三家也不足為奇。但千萬不要高估資訊透明性，因為每個網店接觸客戶的方式不同，就算同樣是利用社交媒體廣告來吸引顧客，大家的廣告設定不同，接觸到的人也不同。既然客路不同，又何必急於開天殺價？

其次，阿Ken在網購課程中經常和學生說要為網店Value add，產品不是網店唯一有價值的地方，店主的故事、背景，平日與客人的交流、產品教學、開箱實測等，種種的交流才是網店的價值所在，因此在經營網店產品質素、售後服務，也應花心思在發放資訊。

一般來說，不同網店間產品價錢不會有極大偏差。當然，客人之中也難保有些不願多花一元一毛，如他們真的Inbox到網店查問為何產品比其他網店昂貴。阿Ken建議以兩招應對，第一，很多時客人都會將產品與淘寶產品比較，一般後者的價格較為便宜，但此時你便可向他解釋產品並非水貨、假貨，而是確保100%行貨，如產品質素有任何問題，生產商也會負上責任; 其次是向他解釋客服的價值，如客戶對產品有任何疑問，網店也會盡快回覆，而且製作高質素的開箱教學、產品解難資訊，亦能提高產品的使用體驗。