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【阿斯利康疫苗】2澳洲男接種後死 1人有血栓

環球社會熱點 13:16 2021/04/29

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澳洲當局宣布再有2名男子接種阿斯利康疫苗後死亡，其中一人出現血栓。

歐盟早前將血栓列為阿斯利康疫苗副作用，多國都停用或限制特定年齡群體使用阿斯利康疫苗。澳洲只建議50歲以上者接種阿斯利康疫苗，但澳洲當局宣布再有2名男子接種阿斯利康疫苗後死亡，其中一人出現血栓。

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兩名死者均為新南威爾士州居民。其中一名死者為55歲男子，本月13日接種首劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，於上周三（21日）死亡。當地媒體引述死者家屬指，這名男子是死於肺部血栓，但當局拒絕透露詳情。

另一名死者是名71歲男子，他本身有健康隱患，接種阿斯利康疫苗後於悉尼去世。但當局同樣沒有透露這名男子的死因。澳洲治療藥品管理局（TGA）表示，相關報告不代表疫苗直接導致這些不良反應，指當局會詳細調查死亡個案後再作評估。

澳洲截至本月22日，已確認有6宗接種阿斯利康疫苗後出現血栓及血小板減少的個案，受影響患者年齡介乎35歲至80歲。

澳洲平均每接種100萬劑阿斯利康疫苗，就有6人出現血栓及血小板減少。而英國已為民眾接種超過2,100萬劑，發病率相對較高，每接種100萬劑就有8人出現上述情況。

責任編輯：鄭錦玲

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