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【行業分析】三家券商首季收入破百億 龍頭業績拋離中小券商

股樓投資 12:24 2021/04/29

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隨着券商陸續公布首季業績，股份的表現分化，而且大型券商持續擴大競爭優勢。其中，中信証券（06030）、國泰君安（02611）和海通證券（06837）首季收入均破百億，三股今早股價升幅均達3%以上。

【比亞迪1211】比亞迪首季多賺1.1倍 股價績後受壓 美銀證券降今明兩年每股盈測，請按【見下頁

由業績表現看來，大型券商的領先地位穩固。舉例，中信証券以163.97億元（人民幣，下同）的收入、51.65億元的純利穩居第一，也是目前業內唯一單季純利超過50億元的券商。

【券商點睇】瑞銀指市場重新聚焦科技股 監管最壞時候已過去，請按【見下頁

從增幅來看，體量雖大，中信証券的增長步伐相當穩健，收入與純利分別同比增長27.58%、26.73%，主要多得經紀、投行及資管業務收入大增，分別上升31%、79%和72%。

不過，在大券商豐收的情況下，中小券商的業績卻「失速」，僅少數幾家券商實現較高速增長。在已披露業績的23家券商中，近四成券商首季純利錄得同比下滑，以中小券商居多。

對於業績下滑的券商，固收投資及自營投資成拖累業績的主要原因。紅塔證券（滬：601236）首季少賺約五成，國海證券（深：000750）純利下滑超過40%，山西證券（深：002500）也下降38%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：眾券商看好這消費股 首季收入按年大增最少6成 齊予買入評級，請按【見下頁

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記者：林衛

A股 港股 行業 紅塔證券（滬：601236） 國泰君安（02611） 國海證券（深：000750） 海通證券（06837） 山西證券（深：002500） 中信証券（06030）

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