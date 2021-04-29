【行業分析】三家券商首季收入破百億 龍頭業績拋離中小券商

隨着券商陸續公布首季業績，股份的表現分化，而且大型券商持續擴大競爭優勢。其中，中信証券（06030）、國泰君安（02611）和海通證券（06837）首季收入均破百億，三股今早股價升幅均達3%以上。

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由業績表現看來，大型券商的領先地位穩固。舉例，中信証券以163.97億元（人民幣，下同）的收入、51.65億元的純利穩居第一，也是目前業內唯一單季純利超過50億元的券商。

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從增幅來看，體量雖大，中信証券的增長步伐相當穩健，收入與純利分別同比增長27.58%、26.73%，主要多得經紀、投行及資管業務收入大增，分別上升31%、79%和72%。

不過，在大券商豐收的情況下，中小券商的業績卻「失速」，僅少數幾家券商實現較高速增長。在已披露業績的23家券商中，近四成券商首季純利錄得同比下滑，以中小券商居多。

對於業績下滑的券商，固收投資及自營投資成拖累業績的主要原因。紅塔證券（滬：601236）首季少賺約五成，國海證券（深：000750）純利下滑超過40%，山西證券（深：002500）也下降38%。

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記者：林衛