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【騰訊反壟斷】騰訊音樂跌5%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）

股市 23:54 2021/04/29

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內地據報擬向騰訊開出逾百億反壟斷罰單　料不涉遊戲微信核心業務

騰訊 （00700） 傳成為反壟斷調查對象。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 先後遭內地市監局立案調查「二選一」壟斷行為，路透社引述消息指，內地當局正準備向騰訊涉嫌壟斷行為開出重大罰單（substantial fine），涉資至少100億元人民幣，但很大機會少於阿里巴巴被罰的182億元人民幣。

騰訊股價未受太大影響，午後照升，全日收報631.5元，升0.6%，成交額79億元。

不過，騰訊音樂急跌，最多跌5.4%，低見17.78美元。

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路透引述消息指，騰訊涉嫌未洽當披露過去收購和投資行為，以及在音樂串流服務等個別業務涉及壟斷行為。報道指，騰訊音樂（美：TME）也是主要調查目標之一，騰訊將需要放棄部分獨家音樂版權，甚至出售收購而來的酷我音樂和酷奇音樂，而騰訊核心業務如微信、遊戲業務不會受到重大影響。

市監局、騰訊和騰訊音樂未有回應有關傳聞。報道引述不具名消息人士指，內地監管當局並不是視騰訊如阿里巴巴一樣的「主要目標」，但在反壟斷調查中不罰騰訊並不可能，最終罰單需要得到中央領導首肯。

國家主席習近平今年初表明今年工作重點是調查壟斷行為後，市監局年內對內地科網平台屢啟動調查和開出罰單，30多家平台企業於月內簽署承諾書，會加強自律和檢討企業潛在壟斷行為。

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編輯：麥德銘

港股 壟斷 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 騰訊 反壟斷 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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