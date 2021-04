歐盟指中俄散播假資訊 破壞外界對西方疫苗信心

世界各國呼籲民眾盡快接種新冠疫苗之際,有外媒報道歐盟指俄羅斯及中國正散播有關新冠疫苗的假資訊,試圖令民眾不信任西方的新冠疫苗。歐盟在報告中點名批評俄羅斯及中國將死亡個案及新冠疫苗扯上關係,俄羅斯及中國皆否認歐盟指控。

《路透社》引述一份歐盟周三(28日)公布的報告指,俄羅斯及中國正有系統地增加外界對西方新冠疫苗的不信任感,不斷在西方散播虛假訊息。歐盟研究報告指,在去年12月至4月期間,中俄官方媒體用多種語言在網上發布假新聞,引起民眾關注西方疫苗安全問題。報告稱這些内容企圖為接種西方疫苗及歐洲死亡個案建立聯繫,從而令人感覺俄羅斯及中國的疫苗更優越(superior)。

相關報告由歐盟對外事務部(EEAS)旗下的信息通報部門發布,內容指俄羅斯及中國在疫苗外交上「遵循零和遊戲邏輯」(follows a zero-sum game logic),利用國家控制媒體、代理媒體網絡及包括官方外交社交媒體賬戶等渠道,散播虛假信息,達到減低民眾對西方疫苗信心的目的。報告中亦列舉了今年俄羅斯100個採取行動的例子。

報告中指在發現阿斯利康(AstraZeneca)及強生(Johnson & Johnson)疫苗罕見的血栓副作用之際,中國官媒及親俄媒體都放大了相關副作用報道,稱他們扭曲外媒報道,並將發生在挪威、西班牙等地的死亡個案聯繫輝瑞(Pfizer)疫苗。《路透社》指中國去年曾阻止歐盟發布一項報告,內容提及北京正在散播與疫情相關的假資訊。

中國及俄羅斯皆否認指控。中國駐歐盟代表團周四(29日)發表聲明指:「沒有事實依據的報道,本身就是虛假報道。」(A disinformation report that has no factual basis is in itself an example of disinformation)俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)表示,外國敵人透過散播和新冠疫情相關的虛假信息,攻擊俄羅斯。

