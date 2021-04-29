【渣打2888】渣打據報大幅削減星辦公室面積　退租規模為當地近年最大

▲ 渣打據報尋求削減辦公室空間，當中新加坡辦公室面積的削減幅度，更是當地近年來最大。

全球銀行均尋求縮減辦公室面積，HSBC滙豐 （00005） 早前已宣布，計劃未來幾年逐步減少相當於現有40%的辦公室面積。渣打 （02888） 亦尋求削減辦公室空間，當中新加坡辦公室面積的削減幅度，更是當地近年來最大。

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彭博引述消息指，渣打考慮一系列選項後，可能選擇放棄新加坡商業區金融中心1座租用的21層（約42萬平方呎）中部分面積，另一項目則是退租其中四層，相當於約8萬平方呎。

報道又指，渣打在削減辦公室面積中或更進取，僅保留4層，以便保留建築物上的渣打招牌。至於另一選項是將辦公室面積削半。

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除削減辦公面積，渣打亦尋求更好地利用其在樟宜商業園的大規模設施，集團大意翻新用地，使其成為一個開放式大學校園風格的工作場所，有更多的協作空間，甚至可供公眾使用。

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編輯：陳韻妍