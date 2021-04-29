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【無綫耳機】AirPods產品銷售逐步降溫　傳蘋果本年計劃最高減產30%

科技 12:00 2021/04/29

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由於AirPods銷量開始放緩，蘋果有意將本年的耳機產量下調25%至30%。

無綫藍牙耳機市場近年快速增長，蘋果(Apple）AirPods面臨的競爭愈來愈大。有消息指出，由於AirPods銷量開始放緩，蘋果有意將本年的耳機產量下調25%至30%。

<<【Samsung發布會】Samsung推超薄手提電腦　Galaxy Book Pro 360支援5G

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據日經亞洲評論引述消息人士指，蘋果預料，今年AirPods產量僅達到7,500萬至8,500萬，低於早前預測的1.1億。AirPods自2016年推出，每年增長率均維持在雙位數，但消息人士表示，AirPods在去年第2季至第3季訂單減幅最高，產品需求正在進一步減弱，現時倉庫及門市仍有大量庫存。

報道指出，目前市面上也有不少品牌推出無綫藍牙耳機，消費者更傾向購買價格更低的產品，導致AirPods銷量受到一定程度影響。研究機構Counterpoint數據顯示，AirPods的全球市佔率正逐年下降，在2018年市佔率達到60%，2019年則下降至47%，去年市佔率達到31%，但仍居於無綫藍牙耳機市佔率首位。

責任編輯：李寶如

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