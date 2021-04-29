【比亞迪1211】比亞迪首季多賺1.1倍 股價績後受壓 美銀證券降今明兩年每股盈測

比亞迪（01211）公布，截至3月底止第一季度業績，營業收入為409.9億元（人民幣，下同），按年增加108.3%，收入大幅增長主要因去年同期受疫情及宏觀經濟下行所致；錄得純利2.4億元，按年增長1.1倍，基本每股收益0.08元。比亞迪今早開市跌1.9%，其後跌幅逐步擴大，現報167.3港元，跌4.1%，成交額達12.6億港元。

美銀證券發表研究報告指，在小鵬汽車（美﹕XPEV）與理想汽車（美﹕LI）等增加研發投入下，比亞迪雖然有很強的動力科技，但仍需加大在自動駕駛和智能化的研發，以維持競爭力與市佔率，故未來營運開支仍料增長。

【大行報告】美銀證券對內地汽車行業看法轉保守 下調多隻車股投資評級【見下頁】

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該行降比亞迪今明兩年每股盈測分別24%及11%，以反映成本上漲短期風險、產品轉型進展未及預期、來自吉利汽車（00175）新電動車品牌「極氪」的競爭，以及研發開支等，並將其評級由「買入」降至「中性」，目標價由210元下調至192元。

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記者：郭秀慧