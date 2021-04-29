英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片）

印度疫情失控，單日新增確診個案持續刷新世界紀錄之際，有英國政府官員指，印度的情況今人心碎，不過堅持不會向印度贈送疫苗，除非英國疫苗出現餘裕。

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英國外交部國務大臣亞當斯（Nigel Adams）在國會談及向印度捐疫苗一事，他稱英國已按印度政府所講，回應其目前最緊急需求，捐出製氧機及呼吸機等儀器。他又提到，沒有直接捐氧氣樽，主因印度的系統與英國的無法接合。

他並稱英國不會向印度捐疫苗，除非英國有多餘疫苗，又提到世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），稱英國政府早已向COVAX捐助，因此無須重覆向印度捐疫苗。

Nigel Adams相關發言片段

亞當斯表示，印度近日情況令人震驚，強調在此困難時期，會與印度這個朋友及夥伴並肩站在一起，對抗疫情。

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工黨影子外相南迪（Lisa Nandy）強調印度政府相當危急，促請政府對印度提供多些幫助，如在瑞德西韋（remdesivir）等藥物上，並與歐盟協調。此外也有保守黨議員質疑，英國的幫助不到位，指印度的問題在運送氧氣上，德、法等國都在氧氣容器上着手。

責任編輯：林建忠