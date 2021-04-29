【防疫抗疫基金】街市及小販非接觸式付款資助計劃　4月30日起接受申請

▲ 「防疫抗疫基金」下於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃，涵蓋持牌小販，並於明日（30日）開始接受申請。（資料圖片）

「防疫抗疫基金」下於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃，涵蓋持牌小販，並於明日（30日）開始接受申請，為公眾街市租戶及持牌小販提供一次性資助，以推廣使用非接觸式付款。

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資助金額

為食環署轄下街市（包括熟食亭／中心／巿場）每個合資格檔位租戶及持牌小販提供5,000元的一次性資助。

資助用途

用於支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。

受惠人士

預計可惠及9,000個食環署街市檔位租戶及5,700個持牌小販。

申請程序

申請者可於食環署各分區環境衞生辦事處索取申請表格。

租戶及持牌小販在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准。

然後提交已簽署並不少於兩年期的有效服務合約。

食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

截止日期

6月30日或之前遞交申請。

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責任編輯：朱悅瀅