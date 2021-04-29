  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫抗疫基金】街市及小販非接觸式付款資助計劃　4月30日起接受申請

商業 11:55 2021/04/29

分享：

「防疫抗疫基金」下於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃，涵蓋持牌小販，並於明日（30日）開始接受申請。（資料圖片）

「防疫抗疫基金」下於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃，涵蓋持牌小販，並於明日（30日）開始接受申請，為公眾街市租戶及持牌小販提供一次性資助，以推廣使用非接觸式付款。

【防疫抗疫基金】食環署及房委會推廣非接觸式付款　今日起可遞交服務計劃資料

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件

資助金額
為食環署轄下街市（包括熟食亭／中心／巿場）每個合資格檔位租戶及持牌小販提供5,000元的一次性資助。

資助用途
用於支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。

受惠人士
預計可惠及9,000個食環署街市檔位租戶及5,700個持牌小販。

申請程序
申請者可於食環署各分區環境衞生辦事處索取申請表格。
租戶及持牌小販在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准。
然後提交已簽署並不少於兩年期的有效服務合約。
食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

截止日期
6月30日或之前遞交申請。

【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【防疫抗疫基金】食環署及房委會推廣非接觸式付款　今日起可遞交服務計劃資料
2021/04/21
【防疫抗疫基金】食環署及房委會推廣非接觸式付款　今日起可遞交服務計劃資料
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
2021/04/27
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【疫市營商】香格里拉夥Samty開發新奢華酒店　料2024年開幕
2021/04/28
【疫市營商】香格里拉夥Samty開發新奢華酒店　料2024年開幕
【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券
2021/04/28
【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券
防疫抗疫基金 街市 疫情 信用卡 香港金融管理局

下一篇文章

【SOGO優惠】SOGO感謝祭分3階段進行　網店率先預售優惠貨品

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【可口可樂】「可口可樂」特調啡樂正式登陸香港　兩款口味便利店及超市上架
【可口可樂】「可口可樂」特調啡樂正式登陸香港　兩款口味便利店及超市上架
【展覽復辦】時尚購物展4月28日開幕　率先看展商新產品
【展覽復辦】時尚購物展4月28日開幕　率先看展商新產品
【旅遊氣泡】康泰推新加坡自遊行套票　包出發前核酸檢測、旅遊保險
【旅遊氣泡】康泰推新加坡自遊行套票　包出發前核酸檢測、旅遊保險
【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券
【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件