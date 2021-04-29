【券商點睇】瑞銀指市場重新聚焦科技股 監管最壞時候已過去

早前，中資科網板塊備受當局監管陰霾所籠罩，以致股價表現落後。以科技股為主的MSCI中國指數在過去兩個月下跌了11%，跑輸MSCI 亞洲（日本除外）指數6個百分點。同時，新經濟類股自去年10月見頂後，普遍調整幅度達20%至25%。

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瑞銀認為，對阿里巴巴（09988）的罰款破紀錄，但對該公司的影響可控，而且此舉顯示當局旨在促使企業改變不當作法，而不是干擾企業經營。

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同時，讓該行瞭解到，對於監管審視下的其他公司可能會受到多少罰款，以及會經歷何種重組變化。反壟斷調查將會持續，但從阿里的例子來看，處罰金額對相關公司而言都應該是可控的。

儘管中國的科技龍頭在短期內可能保持較高波動，監管變化將導致其獲利出現一定程度的下滑。但隨着不確定因素的消除，瑞銀認為投資者將重新聚焦科技行業強勁的基本面，故依然看好科技股，並且仍預期中長期內科技行業的獲利將實現兩位數增長，高於平均水準。

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記者：林衛