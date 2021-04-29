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【券商點睇】瑞銀指市場重新聚焦科技股 監管最壞時候已過去

股樓投資 11:47 2021/04/29

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早前，中資科網板塊備受當局監管陰霾所籠罩，以致股價表現落後。以科技股為主的MSCI中國指數在過去兩個月下跌了11%，跑輸MSCI 亞洲（日本除外）指數6個百分點。同時，新經濟類股自去年10月見頂後，普遍調整幅度達20%至25%。

【樓市現象】沙田第一城放盤兩年 業主終劈價11%才成功出貨，請按【見下頁

瑞銀認為，對阿里巴巴（09988）的罰款破紀錄，但對該公司的影響可控，而且此舉顯示當局旨在促使企業改變不當作法，而不是干擾企業經營。

【配股潮】折讓一成向嗶哩嗶哩等配股 中手游開市股價反上升，請按【見下頁

同時，讓該行瞭解到，對於監管審視下的其他公司可能會受到多少罰款，以及會經歷何種重組變化。反壟斷調查將會持續，但從阿里的例子來看，處罰金額對相關公司而言都應該是可控的。

儘管中國的科技龍頭在短期內可能保持較高波動，監管變化將導致其獲利出現一定程度的下滑。但隨着不確定因素的消除，瑞銀認為投資者將重新聚焦科技行業強勁的基本面，故依然看好科技股，並且仍預期中長期內科技行業的獲利將實現兩位數增長，高於平均水準。

【延伸閱讀】螞蟻上市：去年快速上市被調查 螞蟻集團仍然一身蟻？，請按【見下頁

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記者：林衛

港股 板塊 阿里巴巴－SW（09988） 科技行業 新經濟 中國

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