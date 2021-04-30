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【大行報告】比亞迪股價再跌半成　券商憂毛利率受壓紛降目標價（附各行最新目標價）

股市 14:27 2021/04/30

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【大行報告】比亞迪股價跌逾3%　券商憂毛利率持續受壓紛降目標價（附各行最新目標價）

比亞迪 （01211） 首季業績未如市場預期，多家券商下調比亞迪目標價，累比亞迪股價績後連跌兩日，繼周四跌逾3%後，比亞迪最新再跌5%，暫報160.3元，成交13億元。大和最新加入調低目標價行列，指出比亞迪首季受累於原材料價格上升，令毛利率受壓，該行因而對比亞迪次季盈利能力轉審慎，但認為「DM-i」混電產品銷售漸成熟可支撐下半年毛利率，目標價由235元削至204元，續予「買入」評級。

其中，美銀下調比亞迪評級至「中性」，目標價降8.6%至192元。美銀解釋，比亞迪面對短期成本上漲，產品轉型進展未及預期，及吉利汽車 （00175） 旗下電動車「極氪」的競爭，因此調低比亞迪2011至2022年每股盈利預測24%及11%。

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比亞迪首季多賺1.1倍，詳見【下一頁】

美銀續稱，理想汽車（美：LI）及小鵬汽車（美：XPEV）等電動車企加大力度投資研發，比亞迪要維持競爭力及市佔率，必須加大自動駕駛及智能科技的研發，意味營運開支將繼續上升。

富瑞：原材料漲價會繼續拖累比亞迪表現

富瑞稱，受低基數效應，比亞迪首季收入升108%，但按季下跌20.5%，令人失望。富瑞稱，受原材料成本上漲影響，加上銷售及一般行政開支增加，政府補貼亦減少，令比亞迪毛利率受壓，預期原材料漲價會繼續拖累比亞迪次季的毛利率及盈利表現。

瑞信認為，比亞迪首季業績大致符合預期，集團今年目標賣出55萬輛汽車，但首季銷量僅佔全球目標約兩成，預期DM-i會成為未來銷情的主要動力。

相關文章：【比亞迪股價】比亞迪1.2億美元 認購蔡洪平牽頭基金

相關文章：【比亞迪股價】比亞迪「漢」3月銷量倍增至10323輛 上市以來4個月銷量破萬、累銷6.8萬輛

 

編輯：陳韻妍

港股 比亞迪股份（01211） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 汽車 電動車 自動駕駛 大行報告 目標價 每股盈利

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