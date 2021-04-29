【業績｜內銀】郵儲行純利按年升逾5%國有行最高　工行上季多賺1.5%不良貸續升（不斷更新）

國有內銀股日內將悉數公布第一季績，「工中農」三大國有行、郵儲行 （01658） 及交行 （03328） 今日收市後陸續公布業績。中行 （03988） 按年多賺2.7%，暫時是盈利升幅最大的國有內銀。工行 （01398） 上季純利按年升1.5%至857.3億元（人民幣，下同）。

郵儲行按年多賺5.5%

郵儲行首季純利212億元，按年升5.5%。期間，淨利息收入按年升5.8%，淨利息收益率2.4%，按季升2個基點；手續費及佣金淨收入升5成至65.1億元。

季內新生成不良貸款75.6億元，不良貸款生成率0.13%，不良貸坎率0.86%，按季跌0.02個百分點，撥備覆蓋率按季升8.92個百分點至416.98%。

中行純利升2.7%

中行上季按年多賺2.7%至539.9億元。季內，淨利息收入1041.6億元，按年升3.7%；手續費及佣金收支淨額278.8億元，升18%。期內，資產減值損失減少0.6%至323.6億元。

工行多賺1.5%

工行上季淨利息收入按年升3.5%，淨利息收益率2.14厘；手續費及佣金淨收入升1.4%至411.6億元。

工行上季純利按年升1.46%至857.3億元（人民幣，下同）。工行季內新增130.7億元不良貸款，不良貸款率按季持平處1.58%。

農行純利升2.6%

農行第一季度純利按年升2.6%至658.6億元。期間，營業收入按年升4.15%至1944.5億元。其中淨利息收入升4.8%，手續費及佣金淨收入升12.2%。信用減值損失502.3億元，按年升54億元。

資產質素方面，農行不良貸款餘額2445.6億元，不良貸款率1.53%。

信行純利按年升8.2%

中信銀行 （00998） 首季純利按年增8.2%至156.4億元，季內經營收入按年微升0.7%至519.31億元。其中，淨利息收入為374.1億元，比去年同期按年增1.29%。

首季不良貸款比率有所下降，資產質量保持平穩。截至今年3月底，該行不良貸款率為1.54%，比去年底減少0.1個百分點；撥備覆蓋率為185.87%，比去年年底上升14.19個百分點；信用減值損失為205億元。

交行多賺2.3%

交行首季純利按年增2.31%至219.46億元，淨經營收入為684.1億元，按年增5.1%。淨利息收入為385.5億元，按年增4.95%。

期內，淨利息收益率為1.54%，按年下降1個基點，表現基本穩定。不良貸款率為1.64%，較上年年底下降0.03個百分點；撥備覆蓋率降至143.4%，比去年年底下降0.45個百分點。信用減值損失為138.15億元，按年增13.7%。

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編輯﹕賴奕羚