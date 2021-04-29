【業績｜內銀】工行上季多賺1.5%　農行多賺2.6% （不斷更新）

▲ 交行收市後公佈首季季績。

交行 （03328） 、農行 （01288） 等內銀今（29日）收市後相繼發表業績，交行首季純利按年增2.31%至219.46億元（人民幣，下同），淨經營收入為684.1億元，按年增5.1%。淨利息收入為385.5億元，按年增4.95%。

交行今日全日升1.2%，收報5.09元，成交額達9680萬元。

期內，淨利息收益率為1.54%，按年下降1個基點，表現基本穩定。不良貸款率為1.64%，較上年年底下降0.03個百分點；撥備覆蓋率降至143.4%，比去年年底下降0.45個百分點。信用減值損失為138.15億元，按年增13.7%。

農行

農行第一季度純利按年升2.6%至658.6億元。期間，營業收入按年升4.15%至1944.5億元。其中淨利息收入升4.8%，手續費及佣金淨收入升12.2%。信用減值損失502.3億元，按年升54億元。

資產質素方面，農行不良貸款餘額2445.6億元，不良貸款率1.53%。

農行今日全日升0.7%，收報3.07元，成交額達2.42億。

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編輯﹕賴奕羚