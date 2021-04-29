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【輝瑞疫苗】英國增購6000萬劑 料秋季為國民打第3針

環球社會熱點 11:28 2021/04/29

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英國的新冠疫苗接種進度理想，超過一半人口已接種首劑新冠疫苗。英國政府宣佈額外增購6,000萬劑輝瑞疫苗，打算為秋季開始為國民接種第3劑新冠疫苗加強免疫。英國政府合共購買1億劑輝瑞疫苗，採購量相等於當局訂購阿斯利康疫苗的數目。

BioNTech料須打第3針疫苗 【下一頁】

英國衛生及社會保健部發布聲明指，當局打算於秋季展開新冠疫苗加強劑接種計劃，希望於冬季前為高危群體接種第3劑疫苗，以確保疫苗效用。英國政府已確認增購6,000萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，共已購買1億劑輝瑞疫苗，相等於採購阿斯利康疫苗數量。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock） 表示，新冠疫苗接種計劃進度理想，正幫助國民恢復正常生活，但同時英國亦面對變種新冠病毒帶來的風險。因此當局正打算為國民接種疫苗加強劑，希望在全球控制疫情的同時，亦確保民眾健康安全及自由。

留學生最like英國 全因疫苗接種進度理想 【下一頁】

事實上，新冠疫苗加強劑計劃尚未獲當局正式通過，需根據英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI） 的建議及各項獲批准使用的新冠疫苗臨床實驗結果決定。英國目前批准使用3款新冠疫苗，包括輝瑞、阿斯利康及Moderna，另外強生及Novavax疫苗尚在評估階段。

BioNTech創辦人兼行政總裁沙欣（Ugur Sahin）表示，根據已經接種新冠疫苗人士的數據顯示，BioNTech研發及輝瑞生產的新冠疫苗，有效率於半年後會由原先的95%跌至約91%，免疫反應減弱。他表示民眾要注射第3針才能令疫苗有效率，再次恢復到近100％的水平。

責任編輯：郭麗明

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