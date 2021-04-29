▲ 【新股IPO】中國電商平台洋蔥集團赴美上市籌逾1億美元 料下月初掛牌

中國電子商務平台洋蔥集團（Onion Global Limited）（美：OG）將赴美上市，公司今日建簿。洋蔥集團擬發行1250萬股ADS，招股價為每股ADS 7.25美元至9.25美元，集資9060萬美元至1.16億美元。

集資所得約50%將用於發展自有品牌和品牌合作夥伴關係；約20%將用於擴展及多元化營銷和分銷渠道；約15%用於增強技術能力；約15%用於營運資金和其他一般公司用途。

洋蔥是一個新一代生活方式品牌平台。截至2020年12月31日，洋蔥平台上已有4,001個品牌，提供23種生活方式的產品，包括美容產品、母嬰產品、食品和飲料，快速時尚和保健產品。

招股書顯示，洋蔥集團2020年的總收入為38.11億元人幣，同比增長34%；去年凈利潤為2.08億元人幣，同比增長102.3%。

洋蔥集團預計於下6日定價，7日上市。

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