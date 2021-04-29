拜登擲14萬億援助家庭 加碼至16年免費教育

▲ 美國總統拜登即將上任百日之際，拜登當地周三（28日）晚於國會公布總值1.8萬億美元（約14萬億港元）的家庭援助支出計劃。

美國總統拜登即將上任百日之際，拜登當地周三（28日）晚於國會公布總值1.8萬億美元（約14萬億港元）的家庭援助支出計劃，推出包括推行有薪假、提供托兒服務、加碼至16年免費教育等多項措施。

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拜登（Joe Biden）周三晚於美國國會發表演説，期間介紹「美國家庭計劃」（The American Families Plan）的主要内容：

加碼至16年免費教育

美國目前為K1至K12的學童提供免費教育，相當於本港的幼兒園至高中。但拜登表示12年免費教育目前已不足夠，宣布會再額外提供4年免費教育，包括10年内撥款2,000億美元為3歲至4歲幼童提供免費學前班，及撥款1,090億美元為年青人提供2年的免費社區學院（Community College）教育。

聯邦助學金加碼

拜登宣布撥款850億美元，將聯邦助學金上限由目前的6,495美元增加約1,400美元，增幅超過兩成，用作援助學生應付學費、書簿雜費及食宿費。

擴展托兒服務

拜登計劃撥款2,250億美元，希望為美國家庭提供更容易負擔的托兒服務，讓家長可外出工作以促進勞動力市場。

拜登計劃撥款讓托兒所維持小班教學及殘障兒童服務，更會承擔低收入家庭的托兒費用。拜登更計劃為托兒行業職員加薪，由目前約12.24美元的時薪，調整至15美元的最低時薪。

推行全國有薪假

拜登計劃於未來10年撥款2,250億美元，於全國強制推行12周的有薪親子假、家庭假和個人病假。計劃的目的是為僱員每月可享有高達4,000美元的假期薪金。

責任編輯：鄭錦玲