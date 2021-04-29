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預期美國短期維持鴿派立場

宏觀解讀 10:48 2021/04/29

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聯儲局於今天（4月29日）凌晨公佈了議息結果，如市場普遍預期般，維持利率和買債規模不變。市場的焦點在於主席鮑威爾的言詞，以鑒定經濟的情況和聯儲局對寬鬆貨幣政策收緊的步伐。

聯儲局維持鴿派立場。主席鮑威爾在會後重申，在達到就業和通脹目標前，繼續保持接近零水平的利率政策是合適，言論與我們的預期一致。雖然美國早前公佈了連串強勁的經濟數據——製造業和服務業採購經理人指數都超過60 ，而新屋銷售則超過10.2萬間，顯示美國經濟增長加速，但美國十年期國債孳息率回落到1.6厘的水平，顯示了市場對通脹升温的預期稍為緩和，而且美股對美國部分地區的感染個案回升的情況擔憂不大。

對聯儲局現時收水的擔憂過早。經濟復甦有加速跡象，令成熟市場的數間主要央行從偏鴿派立場開始轉向中性立場。加拿大央行在早前就宣佈將每週購買資產量減少25%。成為最早收緊貨幣政策的央行。隨著經濟邁向正常化，我們預期將會有其他G-10國央行逐漸加入收緊措施的行列。雖然聯儲局亦會是其中一員，但仍要等到美國處於群體免疫之後。

有見及此，我們預期聯儲局最快將在今年年底或明年年初才會逐漸開始收緊政策，並維持美國十年期國債孳息率中期達2%的看法。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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