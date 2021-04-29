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今日推介友邦 | 滙豐、吉利、香港中旅、長實、贛鋒鋰業最新部署（立即觀看）

股市 12:53 2021/04/29

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恒生指數中午收報29251點，升180點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介友邦保險 （01299） ，另亦會分析滙豐控股 （00005） 、吉利汽車 （00175） 、香港中旅 （00308） 、長實集團 （01113） 及贛鋒鋰業 （01772） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 恒生指數 股票 贛鋒鋰業（01772） 香港中旅（00308） 吉利汽車（00175） 長實集團（01113） 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299）

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